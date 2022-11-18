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У корсетній сукні з пікантним декольте: співачка Анітта на музичній премії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У корсетній сукні з пікантним декольте: співачка Анітта на музичній премії

Анітта / Фото: Associated Press

29-річна бразильська артистка у спокусливому аутфіті зявилася на Latin Grammy Awards.

Співачка Анітта відвідала церемонію нагородження премії Latin Grammy Awards, яка відбулася у Mandalay Bay Michelob Ultra Arena у Лас-Вегасі.

На червоній доріжці вона постала в ефектному вечірньому образі. На ній була чорна сукня цікавого крою до підлоги і на тонких бретельках, яка мала корсетну основу у вигляді боді з пікантним декольте.

Анітта / © Associated Press
Анітта / Фото: Associated Press

Анітта зробила укладання і макіяж смокі айс. У вухах у неї були елегантні каплевидні сережки, на шиї – діамантове кольє, а на руках – парні металеві браслети.

Анітта / © Associated Press
Анітта / Фото: Associated Press

Артистка також виступила на премії. Для сценічного луку вона обрала білий кроптоп і білі рвані шорти, ширінька яких була розстебнутою.

Анітта / © Associated Press
Анітта / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на шоу спідньої білизни Ріанни Savage X Fenty Show Vol. 4 у Каліфорнії Анітта виступила у чорній білизні і комбінезоні в сітку з рукавами-рукавичками, зверху якого вона одягла портупею на все тіло. Лук зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках.

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Дата публікації
Перегляди
637
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