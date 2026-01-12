ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
234
1 хв

У корсетній сукні з прозорою спідницею: Катерина Кухар продемонструвала ефектний образ у новій фотосесії

Прима-балерина зачарувала новим розкішним аутфітом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Кухар

Катерина Кухар

Катерина Кухар знялася у новій фотосесії, у якій продемонструвала ефектний образ.

Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Перед об’єктивом фотокамери Ростислава Арно прима-балерина постала у гарній чорній сукні-бюст’є, яка складалася з корсету з баскою, прикрашеного аплікаціями з бантиками, і прозорої спідниці вільного силуету з високим розрізом. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках.

Дмитро Войтович і Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Дмитро Войтович і Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Аутфіт Катерина доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і прикрасами.

Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Позувала прима-балерина біля бронзової скульптурної композиції, присвяченої легендарному дуету Тетяні Таякіній та Валерію Ковтуну в образах й позі з балету «Лісова пісня». Її створив Дмитро Войтович до 75-річчя Тетяни Таякіної. Скульптуру встановлять у Київському державному фаховому хореографічному коледжі її імені — навчальний заклад, який очолює її учениця Катерина Кухар.

Катерина Кухар, Домініка Федорова та Анна Салімовська/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар, Домініка Федорова та Анна Салімовська/Фото Ростислав Арно

Дмитро Войтович і Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Дмитро Войтович і Катерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Нагадаємо, Катерина Кухар у пудровій сукні з рюшем з’явилася на прем’єрі балету «Лісова пісня».

234
