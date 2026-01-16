- Дата публікації
У корсетній сукні з відвертим декольте: зірка реаліті блиснула пишними грудьми на прем’єрі "Бріджертонів"
27-річна Оландрія Картен розкішним вбранням привернула увагу на заході у Парижі.
Зірка американського реалітішоу «Острів кохання», телеведуча, модель та інфлюенсерка Оландрія Картен відвідала прем’єру 4 сезону серіалу «Бріджертони», яка відбулася у Пале Броньяр у Парижі.
Дівчина зачарувала публіку своїм ефектним образом у стилі естетики епохи Регентства. На ній була розкішна кутюрна сукня з колекції Rahul Mishra сезону осінь-зима 2025.
Вбрання складалося з корсету з відвертим декольте, яке підкреслило її гарні груди, розшитого лелітками і торочкою з бісеру, та пишної спідниці із цікавим кольоровим принтом та асиметричним подолом.
Аутфіт Оландрія доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорною мереживною вуаллю-маскою, яка була відсилкою до серіалу «Бріджертони». Волосся Картен зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах і чорний манікюр. Лук зірка завершила коштовностями від Swarovski.
Нагадаємо, Оландрія Картен на церемонії нагородження премії «Золотий глобус» сяяла у красивій зеленій сукні з пікантним декольте від Christian Siriano.