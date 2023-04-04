У корсетній сукні з вирізами: 39-річна супермодель Ізабелі Фонтана з'явилася на світському заході

Сукня не мала бретельок та ідеально підкреслювала фігуру моделі.

Бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret, 39-річна Ізабелі Фонтана, з'явилася серед гостей вечірки в Мілані. Зірка позувала для фото перед вечерею, організованим ювелірним брендом Pomellato.

Для заходу зірка подіуму обрала чорну сукню з корсетним верхом та шовковою спідницею від бренду Tufi Duek.

У вбрання був високий розріз спереду, а дизайн спідниці нагадував парео для пляжу. Також спереду на стегнах сукні були розрізи і декор у вигляді великого кільця. Доповнювали образ Ізабелі чорні босоніжки, лаконічна зачіска та прикраси з рожевим кварцом від Pomellato.

Ізабелі Фонтану / Фото: Getty Images

Також лук в цій сукні модель опублікувала кількома днями раніше. Це було лаконічне знімання біля стіни.

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