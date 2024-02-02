У корсетному боді та тюлі на стегнах: Мерая Кері отримала особливу нагороду в ефектному вбранні Schiaparelli

Вбрання було дуже незвичайним і дозволило зірці продемонструвати свої ноги.
Співачка Мерая Кері — п'ятиразова лауреатка "Греммі" — здобула 1 лютого чергову знакову нагороду — на церемонії Академії звукозапису, організованій The Black Music Collective, їй вручили Global Impact Award. Нагорода присуджується темношкірим авторам музики, чия відданість цьому виду мистецтва вплинула на індустрію.
Для заходу Кері одягла дуже ефектну сукню від Модного дому Schiaparelli з колекції осінь-зима 2023. Вбрання являло собою корсетне боді з атласного шовку розкішного кремового відтінку.
На стегнах і талії боді прикрашало драпування з ніжного коричневого шовку, який збирався на одному стегні у величезний бант із криноліновою основою.
Вбрання не мало бретельок, а декольте було виконано у формі серця.
Доповнила співачка свій образ гламурними туфлями зі стразами, розкішним укладанням з фірмовою голлівудською хвилею, а також макіяжем та коштовними прикрасами із золотом та діамантами.
А зовсім нещодавно в Парижі, в межаха Тижня високої моди, відбувся показ кутюрної колекції весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli. Бренд традиційно відкрив цей захід.
Колекція креативного директора бренду – дизайнера Деніел Розберрі – була пронизана сучасними технологіями та відсиланням до творчості засновниці бренду – Ельзи Скіапареллі, а також сюрреалізмом, науковою-фантастикою і космосом.
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