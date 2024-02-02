У корсетному боді та тюлі на стегнах: Мерая Кері отримала особливу нагороду в ефектному вбранні Schiaparelli

Вбрання було дуже незвичайним і дозволило зірці продемонструвати свої ноги.

Співачка Мерая Кері — п'ятиразова лауреатка "Греммі" — здобула 1 лютого чергову знакову нагороду — на церемонії Академії звукозапису, організованій The Black Music Collective, їй вручили Global Impact Award. Нагорода присуджується темношкірим авторам музики, чия відданість цьому виду мистецтва вплинула на індустрію.

Мерая Кері / Фото: Associated Press

Для заходу Кері одягла дуже ефектну сукню від Модного дому Schiaparelli з колекції осінь-зима 2023. Вбрання являло собою корсетне боді з атласного шовку розкішного кремового відтінку.

На стегнах і талії боді прикрашало драпування з ніжного коричневого шовку, який збирався на одному стегні у величезний бант із криноліновою основою.

Мерая Кері / Фото: Associated Press

Вбрання не мало бретельок, а декольте було виконано у формі серця.

Мерая Кері / Фото: Associated Press

Доповнила співачка свій образ гламурними туфлями зі стразами, розкішним укладанням з фірмовою голлівудською хвилею, а також макіяжем та коштовними прикрасами із золотом та діамантами.

Мерая Кері / Фото: Associated Press

А зовсім нещодавно в Парижі, в межаха Тижня високої моди, відбувся показ кутюрної колекції весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli. Бренд традиційно відкрив цей захід.

Колекція креативного директора бренду – дизайнера Деніел Розберрі – була пронизана сучасними технологіями та відсиланням до творчості засновниці бренду – Ельзи Скіапареллі, а також сюрреалізмом, науковою-фантастикою і космосом.

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