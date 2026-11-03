ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У корсетному боді з відвертим декольте: зірка реаліті у зухвалому луку позувала на премії

Оландрія Картен у чорному вбранні продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Оландрія Картен

Оландрія Картен / © Associated Press

Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка та зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яку проводить Рада модельєрів Америки, в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Дівчина постала в ефектному чорному корсетному боді з глибоким декольте і драпуванням на одному плечі. Напівпрозора тканина огортала стегна Оландрії та спадала до підлоги довгим пишним шлейфом.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія Картен / © Associated Press

Боді Картен поєднала з чорними капроновими колготами й атласними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию — діамантовим намистом зі смарагдовою підвіскою, а на руці сяяла діамантово-смарагдова каблучка.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія зібрала волосся в елегантну зачіску з високим пучком і пасмом-локоном, який уклала на один бік. Модель зробила насичений макіяж смокі-айс, з довгими віями, рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах. Чорний манікюр завершив лук Картен.

Нагадаємо, Оландрія Картен відвідала захід TIME100 Creators Event 2026 у сірому вбранні в цятки зі сміливим декольте з колекції прет-а-порте Mugler весна 2025.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie