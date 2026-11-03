У корсетному боді з відвертим декольте: зірка реаліті у зухвалому луку позувала на премії

Оландрія Картен / © Associated Press

Реклама

Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка та зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яку проводить Рада модельєрів Америки, в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Дівчина постала в ефектному чорному корсетному боді з глибоким декольте і драпуванням на одному плечі. Напівпрозора тканина огортала стегна Оландрії та спадала до підлоги довгим пишним шлейфом.

Реклама

Оландрія Картен / © Associated Press

Боді Картен поєднала з чорними капроновими колготами й атласними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию — діамантовим намистом зі смарагдовою підвіскою, а на руці сяяла діамантово-смарагдова каблучка.

Реклама

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія зібрала волосся в елегантну зачіску з високим пучком і пасмом-локоном, який уклала на один бік. Модель зробила насичений макіяж смокі-айс, з довгими віями, рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах. Чорний манікюр завершив лук Картен.

Нагадаємо, Оландрія Картен відвідала захід TIME100 Creators Event 2026 у сірому вбранні в цятки зі сміливим декольте з колекції прет-а-порте Mugler весна 2025.

Новини партнерів