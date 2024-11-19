У корсетному топі і лакованих штанях: Крістін Ченовет у всьому червоному позувала на прем'єрі романтичної комедії

56-річна американська акторка в образі lady in red презентувала фільм зі своєю участю.

Крістін Ченовет відвідала у Нью-Йорку прем'єру романтичної комедії "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) для Netflix, у якому вона зіграла разом із Ліндсей Логан.

Акторка мала яскравий стильний вигляд. Вона позувала на сходах, прикрашених різдвяними декораціями. На ній було червоне лаковане вбрання від бренду The New Arrivals, яке складалося з корсетного топу і широких штанів із накладними кишенями. Аутфіт Крістін доповнила червоними гостроносими туфлями.

Крістін Ченовет / Фото: Getty Images

Біляве волосся Ченовет зібрала у скромну зачіску, зробила макіяж із блискучими тінями і чорними стрілками, вуха прикрасила сережками з діамантами, а руки – діамантовими каблучками.

Нагадаємо, Крістін Ченовет на прем'єрі фентезі-мюзиклу "Wicked: Чародійка" у Нью-Йорку постала у білій сукні-жакеті з білими ґудзиками, яка чудово підкреслила її тендітну фігуру і стрункі ноги.

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