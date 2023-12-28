У корсетному топі і мініспідниці: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом у метро

Демі Роуз завжди тішить фоловерів пікантними фотосетами. Цього разу красуня здивувала вибором локації для знімання.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель вбралася у спокусливий лук і позувала перед камерою в метро. Одягнена вона була у червоний корсетний топ із відвертим декольте, яке підкреслило її пишний сексуальний бюст. Верх вона скомбінувала з червоною спідницею у шотландську клітинку.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз доповнила аутфіт чорною перукою з чубчиком, насиченим макіяжем із чорними стрілками і зеленими тінями, зеленою пов'язкою на голові та червоними ялинковими кульками у вухах.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, Демі Роуз у спокусливому луку відправила листа Санта-Клаусу.

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