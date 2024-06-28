У корсетному топі і мініспідниці Versace: племінниця Джулії Робертс похизувалася стрункими ногами

33-річна Емма Робертс разом із колегами презентувала фільм, у якому розповідається про тусовщицю Рекс, яка ледве проходить навчання у космічній програмі і несподівано стає надією НАСА.
Племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – відвідала премєрний показ романтичної комедії "Космічний кадет" (Space Cadet), у якому зіграла головну роль.
На фотозоні вона постала у кокетливому образі від бренду Versace. На ній був нюдовий корсетний топ і мініспідниця кольору металік із драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Емма доповнила бежевими прозорими босоніжками. Вона зробила хвилясте укладання з рівним проділом, макіяж із помадою шоколадного відтінку і срібною каблучкою з камінням.
Нагадаємо, Емма Робертс у строгому картатому вбранні відвідала модне шоу у Парижі.
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