У корсетному топі і мініспідниці Versace: племінниця Джулії Робертс похизувалася стрункими ногами

33-річна Емма Робертс разом із колегами презентувала фільм, у якому розповідається про тусовщицю Рекс, яка ледве проходить навчання у космічній програмі і несподівано стає надією НАСА.

Племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – відвідала премєрний показ романтичної комедії "Космічний кадет" (Space Cadet), у якому зіграла головну роль.

На фотозоні вона постала у кокетливому образі від бренду Versace. На ній був нюдовий корсетний топ і мініспідниця кольору металік із драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Емма доповнила бежевими прозорими босоніжками. Вона зробила хвилясте укладання з рівним проділом, макіяж із помадою шоколадного відтінку і срібною каблучкою з камінням.

Нагадаємо, Емма Робертс у строгому картатому вбранні відвідала модне шоу у Парижі.

Образи акторки Емми Робертс (11 фото)