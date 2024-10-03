У корсетному топі і пухнастій шубі: американська співачка в образі lady in red приїхала на галаконцерт

Канді Беррусс вся у червоному з'явилася на івенті.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська співачка Канді Беррусс, яка приїхала на гала-концерт Black Theatre United.

Співачка продемонструвала там ефектний образ у всьому червоному. Мати трьох дітей одягла корсетний топ на тонких бретельках від бренду David Koma, який чудово підкреслив її пишне декольте, і спідницю максі Hanifa.

Канді Беррус / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила довгою пухнастою шубою зі штучного хутра від Daniel's Leather.

Канді зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма і макіяж із акцентом на очах. Беррусс завершила лук золотими сережками з діамантами, золотим кольє, годинником, браслетом Van Cleef & Arpels і каблучками.

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