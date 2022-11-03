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У корсетному топі із сексуальним декольте: вишукана Скарлетт Йоганссон в об'єктивах папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У корсетному топі із сексуальним декольте: вишукана Скарлетт Йоганссон в об'єктивах папараці

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

37-річна акторка вийшла у світ у красивому образі total black.

Скарлетт Йоганссон потрапила в об'єктиви папараці, коли приїхала до магазину Девіда Юрмана у Мідтауні, у Нью-Йорку.

Акторка мала вишуканий вигляд в образі total black. На ній було елегантне вбрання, яке складалося зі штанів-кльош і корсетного топу з баскою і оголеними плечами. Головний акцент в аутфіті був на сексуальному декольте, від якого важко відвести погляд.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images
Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Лук Скарлетт доповнила чорними босоніжками і клатчем. На шиї у неї сяяло розкішне золоте кольє з діамантами, а у вухах – маленькі золоті сережки-кільця. Руки зірка прикрасила браслетами і каблучками з камінням.

Йоганссон зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою і завершила образ французьким манікюром.

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