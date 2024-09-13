У корсетному топі та оксамитовій спідниці: 51-річна Кейт Бекінсейл відвідала модний показ у Лондоні

Акторка здавалася дуже худою у цьому вбранні.
51-річна Кейт Бекінсейл мала розкішний вигляд на світському заході в Лондоні. Вона відвідала показ колекції весна-літо 2025 бренду Harris Reed.
Її вбрання складалося з корсетного топу оригінального дизайну зі вставками з сірої тканини, що переливалась, а також довгої спідниці з оксамиту.
Образ Кейт доповнила взуттям на величезній платформі, довгими золотими сережками, макіяжем та високою зачіскою. Однак вона здавалась занадто худою.
Колекція Гарріса Ріда була представлена поза розкладом Тижня моди. Для її створення він понад пів року шукав вінтажні тканини з усього світу і це дало свої плоди, адже в деяких виробах можна побачити 200-річні скатертини, галантерейні тканини та інші рідкісні знахідки модельєра.
"Без сумніву, це найбільша гордість, яку я колись відчував. Я представляю вам ENCORE, колекцію, яка так близька моєму серцю, що оспівує силу театральності та безкомпромісного самовираження, для мене це найкраща презентація бренду Harris Reed і того, що ми відстоюємо. Вся ця колекція була зроблена зі знайдених матеріалів за останні шість місяців, вінтажних скатертин, шовкових покривал, тканини для узголів'я ліжок і штор. Даємо нове життя столітнім тканинам та даруємо їм друге народження", — написав модельєр.
Читайте також:
- У чорно-білій сукні з глибоким декольте: Кейт Бекінсейл викликала фурор ефектним луком
- У сексуальному вбранні з вирізами: Кейт Бекінсейл відвідала вечірку BAFTA попри скандал
- Вау, яка: Кейт Бекінсейл підкреслила стрункі ноги мінівбранням та взуттям на величезній платформі