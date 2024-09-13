У корсетному топі та оксамитовій спідниці: 51-річна Кейт Бекінсейл відвідала модний показ у Лондоні

51-річна Кейт Бекінсейл мала розкішний вигляд на світському заході в Лондоні. Вона відвідала показ колекції весна-літо 2025 бренду Harris Reed.

Її вбрання складалося з корсетного топу оригінального дизайну зі вставками з сірої тканини, що переливалась, а також довгої спідниці з оксамиту.

Образ Кейт доповнила взуттям на величезній платформі, довгими золотими сережками, макіяжем та високою зачіскою. Однак вона здавалась занадто худою.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Колекція Гарріса Ріда була представлена поза розкладом Тижня моди. Для її створення він понад пів року шукав вінтажні тканини з усього світу і це дало свої плоди, адже в деяких виробах можна побачити 200-річні скатертини, галантерейні тканини та інші рідкісні знахідки модельєра.

"Без сумніву, це найбільша гордість, яку я колись відчував. Я представляю вам ENCORE, колекцію, яка так близька моєму серцю, що оспівує силу театральності та безкомпромісного самовираження, для мене це найкраща презентація бренду Harris Reed і того, що ми відстоюємо. Вся ця колекція була зроблена зі знайдених матеріалів за останні шість місяців, вінтажних скатертин, шовкових покривал, тканини для узголів'я ліжок і штор. Даємо нове життя столітнім тканинам та даруємо їм друге народження", — написав модельєр.

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