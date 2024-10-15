У корсетному топі й сережках із очима: Зої Салдана у стильному луку Schiaparelli позувала на івенті

46-річна акторка у всьому чорному з'явилася на фотосесії.
Зої Салдана відвідала прев'ю-показ фільму BAFTA "Емілія Перес" у Лондоні, перед яким відбувся фотосет.
Акторка постала перед фотокамерами у стильному образі total black від бренду Schiaparelli. На ній були широкі штани й оксамитовий корсетний топ, прикрашений вишивкою з бісеру.
Зої зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс, чорний манікюр, вуха прикрасила екстравагантними великими сережками у вигляді очей із торочкою.
На івенті побувала і Селена Гомес, яка також зіграла у стрічці. Артистка сяяла у чорній сукні від Elie Saab із декольте та плісованою спідницею.
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