У корсетному топі й сережках із очима: Зої Салдана у стильному луку Schiaparelli позувала на івенті

46-річна акторка у всьому чорному з'явилася на фотосесії.

Зої Салдана відвідала прев'ю-показ фільму BAFTA "Емілія Перес" у Лондоні, перед яким відбувся фотосет.

Акторка постала перед фотокамерами у стильному образі total black від бренду Schiaparelli. На ній були широкі штани й оксамитовий корсетний топ, прикрашений вишивкою з бісеру.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Зої зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс, чорний манікюр, вуха прикрасила екстравагантними великими сережками у вигляді очей із торочкою.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

На івенті побувала і Селена Гомес, яка також зіграла у стрічці. Артистка сяяла у чорній сукні від Elie Saab із декольте та плісованою спідницею.

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