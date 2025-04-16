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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У коричневому міні і з креативною сумкою в руці: Гайді Клум сфотографували папараці

51-річна модель та телеведуча Гайді Клум знову продемонструвала на вулицях Нью-Йорка новий образ. Її заскочили папараці у районі Сохо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Зірка була одягнена в мінісукню коричневого кольору з довгими рукавами, горловиною та драпуванням. На рукавах та асиметричній спідниці її сукню прикрашало пір’я.

Це вбрання було від бренду Lapointe, а в руці модель несла невелику сумку від бренду Aigner із короткою золотою ручкою. Волосся Клум уклала в об’ємну зачіску, взула туфлі на підборах і одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Нагадаємо, що декількома днями раніше Клум заскочили фотографи, коли вона йшла до своєї машини в яскравому образі, всі речі в якому були підібрані в одній кольоровій гамі. Модель поєднала сукню в стилі бохо від бренду Chloe, яка була виконана в кольорі курної троянди, з об’ємною шубою.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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