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- Шоу-бізнес
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У коричневому вбранні з корсетом на талії: Сідні Свіні відвідала церемонію вручення премії
Акторка Сідні Свіні, яка після виходу серіалу «Ейфорія» активно та впевнено підкорює Голлівуд, відвідала 10-ту щорічну церемонію вручення премії Hollywood Beauty Awards у Лос-Анджелесі.
Дівчина вийшла на червону доріжку з блогером та стилістом з волосся Гленом Оропезою, який співпрацює зі Свіні та створює її зачіски для багатьох знімань та церемоній. Схоже, що Сідні прийшла підтримати друга на цьому заході.
Акторка з'явилася перед камерами у щтанному костюмі від Elisabetta Franchi з колекції осінь-зима 2025. Вбрання було прикрашене коричневим корсетом на талії з тисненням під рептилію, а носила вона це вбрання в поєднанні з мереживним чорним топом. Вбрання Сідні поєднувалося з луком її друга, оскільки Глен одягнув теж костюм, але прикрашений той був довгою шовковою тканиною зі складками.
Раніше ефектний образ та розкішну зачіску актриса продемонструвала на заході у Нью-Йорку бренду бренду Kérastase. Вона з'явилася на ньому з топ-моделлю Емілі Ратажковськи .