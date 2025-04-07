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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

У коричневому вбранні з корсетом на талії: Сідні Свіні відвідала церемонію вручення премії

Акторка Сідні Свіні, яка після виходу серіалу «Ейфорія» активно та впевнено підкорює Голлівуд, відвідала 10-ту щорічну церемонію вручення премії Hollywood Beauty Awards у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Глен Оропеза та Сідні Свіні

Глен Оропеза та Сідні Свіні / © Getty Images

Дівчина вийшла на червону доріжку з блогером та стилістом з волосся Гленом Оропезою, який співпрацює зі Свіні та створює її зачіски для багатьох знімань та церемоній. Схоже, що Сідні прийшла підтримати друга на цьому заході.

Акторка з'явилася перед камерами у щтанному костюмі від Elisabetta Franchi з колекції осінь-зима 2025. Вбрання було прикрашене коричневим корсетом на талії з тисненням під рептилію, а носила вона це вбрання в поєднанні з мереживним чорним топом. Вбрання Сідні поєднувалося з луком її друга, оскільки Глен одягнув теж костюм, але прикрашений той був довгою шовковою тканиною зі складками.

Сідні Свіні з Гленом Оропезою / © Getty Images

Сідні Свіні з Гленом Оропезою / © Getty Images

Раніше ефектний образ та розкішну зачіску актриса продемонструвала на заході у Нью-Йорку бренду бренду Kérastase. Вона з'явилася на ньому з топ-моделлю Емілі Ратажковськи .

Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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