У коштовностях і сукні з принтом «зебра»: Джоді Тернер-Сміт у розкішному образі з’явилася на вечірці

39-річна акторка у вбранні з анімалістичним принтом мала стрункий і гарний вигляд.

Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт стала гостею вечірки Chopard Ice Cube, яка відбулася у готелі The Centurion у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала розкішний образ, у якому одразу привернула увагу присутній і фотографів. На зірці була чорно-біла сукня-бюстьє довжини максі з принтом «зебра». Смужки на вбранні були вишиті бісером і виблискували від спалахів софітів. Зверху вона одягла чорне пальто, яке спустила з плечей, а в руці тримала чорний клатч.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

У Тернер-Сміт була зачіска з плетінням, макіяж із акцентом на очах і коричневий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками зі смарагдами, шию — діамантовим кольє з великим смарагдом, а на руці красувалася масивна каблучка з камінням.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт на захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі постала у драматичній прозорій сукні максі чорною вишивкою, під яку вона одягла чорне корсетне боді.

