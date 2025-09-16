ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
61
1 хв

У костюмі Dior і з годинником за 225 тисяч доларів: Леонардо Ді Капріо на прем’єрі свого нового фільму

50-річний голлівудський актор презентував у Лос-Анджелесі трилер «Одна битва за іншою», у якому зіграв революціонера.

Автор публікації
Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо зараз займається промокампанією чорної комедії «Одна битва за іншою», у якій він зіграв головну роль.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

На нещодавній прем’єрі фільму у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі актор з’явився у чорному костюмі від Модного дому Dior, білій сорочці і чорних шкіряних дербі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Свій лук Ді Капіро доповнив коштовним аксесуаром — годинником Rolex Daytona Le Mans вартістю приблизно 225 тисяч доларів. Годинник мав вінтажний дизайн, браслет із 18-каратного білого золота і керамічний безель. До речі, Лео став амбасадором цього бренду годинників у лютому цьогоріч.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Про фільм:

Трилер «Одна битва за іншою», сценарій якого написав і зрежисував Пол Томас Андерсон, розповідає про колишнього революціонера Боба Фергюсона. Він живе у наркотичній параної, тримаючись осторонь від суспільства разом зі своєю запальною донькою Віллою. І раптом з’являється його давній ворог, який викрадає Віллу. Боб возз’єднується зі своїми екстоваришами, щоб знайти доньку. У відчайдушних пошуках йому доведеться зійтися у смертельному двобої з власними помилками й тінями минулого.

У стрічці також зіграли Шон Пенн, Бенісіо дель Торо, Реджина Голл, Теяна Тейлор, Чейз Інфініті та інші.

В український прокат фільм вийде 25 вересня.

61
