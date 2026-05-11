Шоу-бізнес
182
2 хв

У костюмі, довгій фаті і рукавичках з "родзивнкою": LELÉKA продемонструвала стильний образ на хіднику у Відні

У неділю, 10 травня, відбулося офіційне відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2026» і усі конкурсанти пройшлися традиційним бірюзовим хідником.

Юлія Каранковська
LELÉKA і Ярослав Джусь / © Associated Press

Цьогорічна представниця України на пісенному конкурсі LELÉKA і бандурист Ярослав Джусь з’явилися на бірюзовому хіднику в образах від українського бренду LITKOVSKA. Стилізацією займалася Маргарита Шекель.

Співачка обрала білий костюм зі штанами, жилеткою та легкою креативною блузою, які продовжували естетику конкурсного номера та підкреслювали його баладний настрій, повідомляє Суспільне.

«Це той рідкісний випадок, коли артистка сама прийшла з чітким відчуттям — і одразу вибрала костюм на примірці. Ми лише скоригували колір на світліший, щоб бути у резонансі з концепцією: образ будується на світлій колірній гамі, яка органічно відповідає аурі Вікторії», — розповіла Маргарита Шекель.

Образ LELÉKA доповнила рукавичками, які одягаються лише на пальці, — це цікава річ, що вже стала «родзинкою» її образу, адже такі ж за стилем вона одягне і на головну сцену під час виступу. Також у образі була довга фата, що прикрашала волосся, і взуття від бренду Kachorovska.

А от образ Ярослава Джуся став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка — не канонічного, а молодого, богемного й стильного.

«Ми запитали себе: як виглядав би молодий Шевченко, якби жив у наш час — і отримали цей образ. Всі знають його як людину в кожусі та шапці, але насправді Шевченко вів богемний спосіб життя і слідував модним тенденціям свого часу, як справжній денді», — поділилася Маргарита Шекель.

Бежева колірна гама, лляні тканини та асиметричний жилет від LITKOVSKA стали ключовими елементами образу Ярослава. Особливий акцент — чорний пояс, який відсилає до козацької культурної традиції як символу статусу та невіддільної частини вбрання. Ще одна деталь залишилася прихованою від глядачів: під одягом, біля серця Ярослава, розмістили молитву за Україну.

