ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

У костюмі гарбузового відтінку та туфлях із квітами: Наомі Кемпбелл на фешнівенті в Парижі

55-річна британська супермодель і зірка 90-х не боїться яскравих кольорів у своїх луках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл відвідала показ бренду Maison Vivier у Парижі, де вона продемонструвала яскравий образ.

Супермодель з’явилася у костюмі гарбузового відтінку, який складався з двобортного приталеного жакета з об’ємними рукавами та спідниці міді. Вбрання вона скомбінувала з фіолетовими туфлями, прикрашеними акцентними червоними 3D-квітами, та з червоним клатчем-футляром.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі розпустила волосся, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах та перламутрово-фіолетовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї — золоті ланцюжки з підвіскою, на руці — золота каблучка з чорним каменем, а на щиколотці — делікатний золотий браслет. Свій лук Кемпбелл завершила сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл продефілювала на шоу бренду Richard Quinn у чорній оксамитовій сукні з білим відворотом і квіткою.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie