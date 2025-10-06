У костюмі гарбузового відтінку та туфлях із квітами: Наомі Кемпбелл на фешнівенті в Парижі

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл відвідала показ бренду Maison Vivier у Парижі, де вона продемонструвала яскравий образ.

Супермодель з’явилася у костюмі гарбузового відтінку, який складався з двобортного приталеного жакета з об’ємними рукавами та спідниці міді. Вбрання вона скомбінувала з фіолетовими туфлями, прикрашеними акцентними червоними 3D-квітами, та з червоним клатчем-футляром.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі розпустила волосся, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах та перламутрово-фіолетовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї — золоті ланцюжки з підвіскою, на руці — золота каблучка з чорним каменем, а на щиколотці — делікатний золотий браслет. Свій лук Кемпбелл завершила сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл продефілювала на шоу бренду Richard Quinn у чорній оксамитовій сукні з білим відворотом і квіткою.