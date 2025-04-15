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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

У костюмі із широкими плечима: Лілі Гладстон, яка зіграла з Ді Капріо, вийшла на червону доріжку

Вона знову обрала креативне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лілі Гладстон

Лілі Гладстон / © Associated Press

38-річна акторка Лілі Гладстон, яка отримала минулого року «Оскар» за роль у фільмі «Вбивці квіткової повні», де зіграла з Леонардо Ді Капріо, відвідала прем’єру фільму.

Вона з’явилася у головній ролі в комедії «Весільний банкет», яка є римейком фільму 1993 року. На презентацію фільму в Лос-Анджелесі Лілі цього разу прийшла у чорному креативному костюмі від бренду Annakiki, який був представлений у колекції прет-а-порту осінь-зима 2024.

Лілі Гладстон / © Getty Images

Лілі Гладстон / © Getty Images

Це було дуже незвичайне вбрання із завуженими штанами та жакетом із широкими плечима. Лук акторка доповнила сережками, а також високою зачіскою

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше Лілі обрала для презентації фільму чорну довгу сукню з атласної тканини, яка була створена брендом Simone Rocha для колекції прет-а-порте осінь-зима 2025. Сукня мала досить дивний дизайн, який ховав фігуру акторки.

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Getty Images

Лілі Гладстон / © Getty Images

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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