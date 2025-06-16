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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

У костюмі із золотими ґудзиками: Скарлетт Йоганссон відвідала фотокол фільму «Світ Юрського періоду: Відродження»

Акторка прилетіла до Великої Британії у межах промотуру нового фільму зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Скарлет Йоганссон

Скарлетт Йоганссонта її колеги з фільму / © Associated Press

Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон позувала фотографам на фотосесії фільму «Світ Юрського періоду: Відродження», що відбулася у Лондоні.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Для цього особливого заходу вона вирішила одягнути чорний костюм із жакетом та мініспідницею, але з оригінальними акцентами — золотими ґудзиками різного дизайну. Костюм Скарлетт був від бренду Schiaparelli, заснованого модельєркою Ельзою Скіапареллі.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

У жакета, який носила акторка, були широкі рукави, а носила вона його застебнувши не на всі ґудзики. Мініспідниця була з високим посадженням і теж прикрашена ґудзиками.

Вбрання Йоганссон носила в поєднанні з капроновими колготками і оксамитовими мюлями на підборах. Образ акторка доповнила прикрасами з діамантами та макіяжем із червоною помадою на губах.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Зазначимо, що дворазова номінантка на «Оскар» з’явиться в медіафраншизі Світ Юрського періоду вперше. Під час знімань фільму її кілька разів фотографували папараці в Нью-Йорку і вона була в костюмі та з лаконічною зачіскою.

«Світ Юрського періоду: Відродження» — майбутній американський науково-фантастичний бойовик. Він стане сьомою частиною медіафраншизи. На відміну від перших фільмів світу, режисером став не Стівен Спілберг, а Гарет Едвардс.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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