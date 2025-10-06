У костюмі карамельного відтінку і з цікавою брошкою: Олена Зеленська виступила на форумі культурної дипломатії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у шостій щорічній фаховій конференції — Міжнародному форумі культурної дипломатії, організованому Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Вона виступила з промовою, у якій говорила про суть цього поняття.

«Не лише професійні дипломати — кожен українець зараз амбасадор України, коли розповідає про нас і нашу оборону. Це і є культурна дипломатія нині — знання і правда про нас», — зазначила дружина президента.

Зеленська також розповіла про реалізацію Глобальної коаліції українських студій — державної ініціативи з вивчення України в навчальних закладах світу. Учасниками коаліції вже є 19 університетів із дев’яти країн, ще майже сто хоче долучитися. Ще дружина президента згадала про проєкти Саміту перших леді та джентльменів, спрямовані на підвищення обізнаності про Україну у світі.

На заході перша леді постала у монохромному образі. На ній був діловий костюм карамельного відтінку, який складався з приталеного жакета і штанів вільного крою зі стрілками. На Олені також була сорочка в тон вбрання.

Зеленська зробила гарне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Із прикрас вона використала лаконічні сережки та цікаву брошку.

