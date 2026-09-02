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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
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1 хв

У костюмі кольору слонової кістки і з великою сумкою Chanel: Кендалл Дженнер прибула до Венеції

Модель зазнімкували після прибуття до італійського міста, де сьогодні стартує один з найважливіших кінофестивалів світу.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці, коли прибула до Венеції на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль.

Для подорожі модель обрала лаконічний монохромний образ. На ній був костюм кольору слонової кістки, який складався з топа без рукавів із круглою горловиною та прямих штанів із защипами.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Аутфіт Кендалл доповнила чорними балетками. У руці вона несла велику замшеву бежеву дорожню сумку Chanel з темно-коричневою контрастною облямівкою, плетеними ручками, золотою фурнітурою і фірмовим логотипом Модного дому.

Дженнер розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а на зап’ястя — годинник з темно-коричневим ремінцем.

Нагадаємо, Венеційський кінофестиваль триватиме до 12 вересня 2026 року на острові Лідо у Венеції.

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