У костюмі кольору слонової кістки і з вишуканою брошкою: імператриця Японії Масако на заході у Токіо

Імператорське подружжя отримало нагороди.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако

© Getty Images

Японський імператор Нарухіто разом зі своєю дружиною, імператрицею Масако, отримали нагороди від міністра охорони здоров’я за їхній внесок на благо суспільства. Після цього Його Величність виступили на заході перед людьми з інвалідністю в Імператорському палаці в Токіо.

Масако з’явилася там у діловому костюмі кольору слонової кістки, який складався з жакета з коміром-стійкою і широких штанів. Вбрання вона скомбінувала з молочними шкіряними туфлями на зручних підборах.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха великими перлинними сережками-пусетами, а до жакету прикріпила вишукану золоту брошку із перлиною.

Нарухіто був одягнений у класичний сірий костюм, білу сорочку, світло-сіру краватку в смужку і був взутий у чорні туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако у світло-салатових штанях і пастельному жакеті з принтом повболівала на кінних перегонах.

