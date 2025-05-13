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- Шоу-бізнес
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У костюмі оверсайз і крокодилячих лоферах: Гайді Клум із чоловіком прогулялася Каннами
Німецька супермодель із чоловіком-музикантом у стильних луках total black потрапили під приціл папараці у Франції.
Гайді Клум зі своїм чоловіком Томом Кауліцом приїхала до Франції. Подружжя планує відвідати 78-й Каннський кінофестиваль, який стартує 13 травня на Лазуровому узбережжі.
Вони потрапили до об’єктивів папараці під час прогулянки Каннами. Пара обрали для свого виходу стильні образи total black. На моделі був жакет оверсайз, сорочка із розстібнутими верхніми ґудзиками і прямі штани зі стрілками.
Образ Клум доповнила чорними лакованими лоферами із крокодилячим тисненням і невеликою чорною сумкою із зернистої шкіри. Гайді зробила укладання, одягла на обличчі сонцезахисні окуляри-авіатори, шию пркирасила срібним ланцюжком із синім каменем, а на руці була каблучка з діамантом.
Том поєднав светр зі смугастими штанями і замшевими чорними сліпонами з білою гумовою підошвою. Окуляри завершили лук музиканта.
Нагадаємо, минулого разу папараці заскочили Гайду Клум із чоловіком в аеропорту Ніцци.