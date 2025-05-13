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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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73
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1 хв

У костюмі оверсайз і крокодилячих лоферах: Гайді Клум із чоловіком прогулялася Каннами

Німецька супермодель із чоловіком-музикантом у стильних луках total black потрапили під приціл папараці у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум і Том Кауліц

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

Гайді Клум зі своїм чоловіком Томом Кауліцом приїхала до Франції. Подружжя планує відвідати 78-й Каннський кінофестиваль, який стартує 13 травня на Лазуровому узбережжі.

Вони потрапили до об’єктивів папараці під час прогулянки Каннами. Пара обрали для свого виходу стильні образи total black. На моделі був жакет оверсайз, сорочка із розстібнутими верхніми ґудзиками і прямі штани зі стрілками.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

Образ Клум доповнила чорними лакованими лоферами із крокодилячим тисненням і невеликою чорною сумкою із зернистої шкіри. Гайді зробила укладання, одягла на обличчі сонцезахисні окуляри-авіатори, шию пркирасила срібним ланцюжком із синім каменем, а на руці була каблучка з діамантом.

Том поєднав светр зі смугастими штанями і замшевими чорними сліпонами з білою гумовою підошвою. Окуляри завершили лук музиканта.

Нагадаємо, минулого разу папараці заскочили Гайду Клум із чоловіком в аеропорту Ніцци.

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