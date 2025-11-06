У костюмі шоколадного відтінку зі стьобаним поясом: Олена Зеленська взяла участь у форумі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у третьому Форумі ментального здоров’я «Підтримати тих, хто підтримує всіх: потенціал і добробут працівників сфери ментального здоров’я», який відбувся у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку вона ініціювала.

«Вперше в нашій країні підтримка ментального здоров’я стоїть поряд із відповідями на інші нагальні виклики війни. Вперше послуга настільки наближена до кожного: у кабінеті сімейного лікаря, що пройшов відповідне навчання від ВООЗ, у сотнях центрів ментального здоров’я і центрах життєстійкості, у ветеранських просторах, культурних і мистецьких закладах. Ми сьогодні в цифрах побачили, що їх стало в усіх регіонах іще більше», — зазначила Олена Зеленська.

Там перша леді з’явилася у діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався зі штанів вільного крою зі стрілками і подовженого жакета зі стьобаними лацканами і подолом, а також із накладними клапанами для кишень. Талію Зеленська підкреслила стьобаним тканинним поясом.

Аутфіт Олена доповнила шкіряними коричневими гостроносими туфлями.

Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила лук лаконічними червоними сережками.

