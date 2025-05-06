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- Шоу-бізнес
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У костюмі в горошок та капелюсі: Пріянка Чопра сяяла перед камерами в елегантному вбранні
У Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Бал Інституту костюма Met Gala.
Тема заходу цього разу — Superfine: Tailoring Black Style, захід присвячений стилю темношкірих денді та чоловічій моді минулих століть. А ось дрескод вечора звучав так — Tailored for You.
Цього разу серед гостей-щасливчиків, які сяяли на сходах Метрополітен-музею, з’явилася 42-річна акторка та Міс-світу 2000 Пріянка Чопра.
Чопра, яка помітно схудла, кардинально підготувалася і одягла структурований жакет у горошок, і сукню, що підходила під нього за дизайном, і крислатий капелюх. Також Пріянка доповнила вбрання чорними рукавичками та просто величезним смарагдом на шиї. Вбрання зірки було створено для неї Модним домом Balmain.
У деяких випадках індійська суперзірка позувала без жакету.
Компанію Пріянці склав на цьому заході її чоловік співак Нік Джонас, який носив сорочку кольору айворі, чорні штани та прикраси з діамантами.
Цей захід особливий для зірок, оскільки з Met Gala розпочалася їхня історія кохання. 2017 року Ральф Лорен запросив Джонаса і Чопру відвідати Met Gala у своїх вбраннях, після чого вони почали спілкуватися та закохалися.