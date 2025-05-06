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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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119
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1 хв

У костюмі в горошок та капелюсі: Пріянка Чопра сяяла перед камерами в елегантному вбранні

У Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Бал Інституту костюма Met Gala.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Associated Press

Тема заходу цього разу — Superfine: Tailoring Black Style, захід присвячений стилю темношкірих денді та чоловічій моді минулих століть. А ось дрескод вечора звучав так — Tailored for You.

Цього разу серед гостей-щасливчиків, які сяяли на сходах Метрополітен-музею, з’явилася 42-річна акторка та Міс-світу 2000 Пріянка Чопра.

/ © Associated Press

© Associated Press

Чопра, яка помітно схудла, кардинально підготувалася і одягла структурований жакет у горошок, і сукню, що підходила під нього за дизайном, і крислатий капелюх. Також Пріянка доповнила вбрання чорними рукавичками та просто величезним смарагдом на шиї. Вбрання зірки було створено для неї Модним домом Balmain.

У деяких випадках індійська суперзірка позувала без жакету.

/ © Associated Press

© Associated Press

Компанію Пріянці склав на цьому заході її чоловік співак Нік Джонас, який носив сорочку кольору айворі, чорні штани та прикраси з діамантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Цей захід особливий для зірок, оскільки з Met Gala розпочалася їхня історія кохання. 2017 року Ральф Лорен запросив Джонаса і Чопру відвідати Met Gala у своїх вбраннях, після чого вони почали спілкуватися та закохалися.

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© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

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