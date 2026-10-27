У костюмі з анімалістичним принтом і білих туфлях: ефектна Ханна Ваддінгем сходила на телешоу

Ханна Веддінгем / © Getty Images

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Ханна Ваддінгем, яка здобула популярність завдяки ролі Ребекки Велтон у серіалі «Тед Лассо», стала гостею «Шоу Дженніфер Гадсон» у Бербанку. В ефірі вона розповіла про повернення до ролі Ребекки у новому сезоні цього серіалу.

Зірка продемонструвала ефектний аутфіт і похизувалася стрункою фігурою. На Ханні був трикотажний комплект від бренду Et Ochs, який складався з короткого топа без рукавів із високою горловиною та обтислої спідниці довжини міді.

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Ханна Веддінгем / © Getty Images

Вбрання прикрашав незвичайний анімалістичний принт у чорному та теракотовому кольорах, що нагадував смужки тигра та зебри. Між топом і спідницею виднілася вузька смужка оголеного живота, яка додавала образу пікантності.

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Аутфіт Ваддінгем доповнила білими гостроносими туфлями-човниками на шпильках від Manolo Blahnik. Із прикрас акторка обрала широкий золотистий браслет-манжету, каблучки та лаконічні сережки. Вона зробила укладання з локонами і макіяж з бежевою глянцевою помадою.

Нагадаємо, Ханна Веддінгем в оливковій сукні на одне плече сяяла на церемонії в Лондоні.

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