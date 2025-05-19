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- Шоу-бізнес
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У костюмі з квітами і бантом: Голлі Беррі у вишуканому образі з’явилася у Каннах
58-річна акторка обрала для своєї появи вишуканий ансамбль із колекції Chanel Haute Couture весна 2025 року.
Голлі Беррі, яка цьогоріч є членкинею журі Каннського кінофестивалю, продемонструвала на червоній доріжці стильний образ. Вона відвідала прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme) від режисера Веса Андерсона.
Акторка постала в ніжному костюмі в пастельних кольорах із квітковим орнаментом від бренду Chanel, оздобленому аплікаціями і стразами. Він складався з широких штанів і вкороченого жакета з акцентним чорним оксамитовим бантом-зав’язкою. Жакет Беррі одягла зверху чорного мереживного бюстгальтера. Вбрання також мало контрастні чорні вставки на кишенях.
Аутфіт Голлі доповнила об’ємним хвилястим укладанням, макіяжем у бежево-бронзових відтінках і молочним манікюром. Лук акторка завершила діамантовими довгими сережками й каблучками.
Нагадаємо, Голлі Беррі на вечерю, організовану брендом L’Oreal Paris на честь жінок у кіно, постала в довгій сукні бежевого відтінку від бренду Elie Saab.