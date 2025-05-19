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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

У костюмі з квітами і бантом: Голлі Беррі у вишуканому образі з’явилася у Каннах

58-річна акторка обрала для своєї появи вишуканий ансамбль із колекції Chanel Haute Couture весна 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі, яка цьогоріч є членкинею журі Каннського кінофестивалю, продемонструвала на червоній доріжці стильний образ. Вона відвідала прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme) від режисера Веса Андерсона.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Акторка постала в ніжному костюмі в пастельних кольорах із квітковим орнаментом від бренду Chanel, оздобленому аплікаціями і стразами. Він складався з широких штанів і вкороченого жакета з акцентним чорним оксамитовим бантом-зав’язкою. Жакет Беррі одягла зверху чорного мереживного бюстгальтера. Вбрання також мало контрастні чорні вставки на кишенях.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Аутфіт Голлі доповнила об’ємним хвилястим укладанням, макіяжем у бежево-бронзових відтінках і молочним манікюром. Лук акторка завершила діамантовими довгими сережками й каблучками.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Нагадаємо, Голлі Беррі на вечерю, організовану брендом L’Oreal Paris на честь жінок у кіно, постала в довгій сукні бежевого відтінку від бренду Elie Saab.

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Дата публікації
Кількість переглядів
339
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