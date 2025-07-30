У костюмі з квітковими аплікаціями і на шпильках: 66-річна Джеймі Лі Кертіс на премʼєрі фільму «Ще одна шалена пʼятниця»

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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Джеймі Лі Кертіс відвідала прем’єру фільму від Disney «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday») у театрі Hudson Square у Нью-Йорку.

Акторка постала перед фотокамерами у класичному чорному костюмі, прикрашеному різнокольоровими квітковими аплікаціями. Він складався з приталеного жакета і штанів із невеликими розрізами внизу.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Аутфіт Джеймі доповнила рожевим топом в рубчик і чорними замшевими туфлями-човниками.

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У Лі Кертіс було стильне укладання, макіяж із нюдовим блиском на губах і натуральний манікюр. На обличчі у неї були оптичні окуляри у металевій оправі, у вухах — сережки-цвяшки, на шиї — ланцюжок із підвіскою, а на руці — каблучка.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

На івенті Джеймі позувала з колегами зі стрічки — Чедом Майклом Мюрреєм і Ліндсей Логан.

Чед Майкл Мюррей, Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Про фільм:

«Ще одна шалена пʼятниця» — це сиквел стрічки «Шалена п’ятниця» 2003 року.

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Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер у Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.

В український прокат стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» вийде 7 серпня.