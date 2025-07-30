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- Шоу-бізнес
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У костюмі з квітковими аплікаціями і на шпильках: 66-річна Джеймі Лі Кертіс на премʼєрі фільму «Ще одна шалена пʼятниця»
Оскароносна акторка мала чудовий вигляд на кіноподії.
Джеймі Лі Кертіс відвідала прем’єру фільму від Disney «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday») у театрі Hudson Square у Нью-Йорку.
Акторка постала перед фотокамерами у класичному чорному костюмі, прикрашеному різнокольоровими квітковими аплікаціями. Він складався з приталеного жакета і штанів із невеликими розрізами внизу.
Аутфіт Джеймі доповнила рожевим топом в рубчик і чорними замшевими туфлями-човниками.
У Лі Кертіс було стильне укладання, макіяж із нюдовим блиском на губах і натуральний манікюр. На обличчі у неї були оптичні окуляри у металевій оправі, у вухах — сережки-цвяшки, на шиї — ланцюжок із підвіскою, а на руці — каблучка.
На івенті Джеймі позувала з колегами зі стрічки — Чедом Майклом Мюрреєм і Ліндсей Логан.
Про фільм:
«Ще одна шалена пʼятниця» — це сиквел стрічки «Шалена п’ятниця» 2003 року.
Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер у Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.
В український прокат стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» вийде 7 серпня.