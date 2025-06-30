У костюмі з міні і каптуром: модель Кендалл Дженнер одягла вбрання, яке старше за неї

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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Американська модель Кендалл Дженнер, яка також є молодшою сестрою Кім Кардашян, з’явилася серед гостей розкішного весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії. Дівчина протягом кількох днів демонструвала ефектні вбрання, проте найяскравішим із її образів став костюм кобальтового кольору.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Це був ансамбль від відомого бренду Thierry Mugler із колекції осінь-зима 1991, який включав жакет із шифоновим каптуром та мініспідницю. Це вбрання старше за саму Кендалл, оскільки дівчина народилася 1995 року.

Кендалл Дженнер, Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер / © Associated Press

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою квадратною сумкою від бренду The Row, який заснували сестри-близнючки Олсен.

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Під час інших вечірок, які відбувалися під час святкування, Кендалл також одягла довгу сукню у квітковий принт від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2002, та чорну ефектну сукню від Tom Ford, яку носила у поєднанні з величезними смарагдами.

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер / © Associated Press

Також у вінтажному вбранні на весіллі з’явилася дівчина Ді Капріо модель Вітторія Черетті, але її дизайнерська сукня Dolce & Gabbana не пережила вечірку і порвалася.

Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер / © Getty Images Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images