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- Шоу-бізнес
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У костюмі з міні і каптуром: модель Кендалл Дженнер одягла вбрання, яке старше за неї
Кендалл та її стилісти підібрали для свята образи з архівних колекцій відомих брендів.
Американська модель Кендалл Дженнер, яка також є молодшою сестрою Кім Кардашян, з’явилася серед гостей розкішного весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес в Італії. Дівчина протягом кількох днів демонструвала ефектні вбрання, проте найяскравішим із її образів став костюм кобальтового кольору.
Це був ансамбль від відомого бренду Thierry Mugler із колекції осінь-зима 1991, який включав жакет із шифоновим каптуром та мініспідницю. Це вбрання старше за саму Кендалл, оскільки дівчина народилася 1995 року.
Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою квадратною сумкою від бренду The Row, який заснували сестри-близнючки Олсен.
Під час інших вечірок, які відбувалися під час святкування, Кендалл також одягла довгу сукню у квітковий принт від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2002, та чорну ефектну сукню від Tom Ford, яку носила у поєднанні з величезними смарагдами.
Також у вінтажному вбранні на весіллі з’явилася дівчина Ді Капріо модель Вітторія Черетті, але її дизайнерська сукня Dolce & Gabbana не пережила вечірку і порвалася.