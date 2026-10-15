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- Шоу-бізнес
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У костюмі з принтом "гусяча лапка" й елегантних прикрасах: 93-річна Джоан Коллінз відвідала книжкову презентацію
Британська акторка обрала для світського виходу елегантне чорно-біле вбрання з фігурним декором.
Джоан Коллінз відвідала презентацію нової книжки Claridge’s: Queen of Hotels, Hotel of Kings, яка відбулася у Лондоні.
Для заходу акторка обрала костюм із чорно-білим принтом «гусяча лапка», який складався з короткого жакета з округлою горловиною і довгими рукавами, а також прямої спідниці до колін. Особливістю жакета стали три пари чорних фігурних декоративних аплікацій спереду. Ще на зірці був чорний топ.
Вбрання Джоан поєднала з капроновими чорними колготками та гостроносими туфлями на невисоких підборах і з бантами.
Аутфіт вона доповнила намистом із білих перлин, елегантними сережками, тонким браслетом з діамантами і каблучкою з великим каменем. Волосся акторка уклала об’ємними локонами та зробила насичений макіяж очей, а на губи нанесла ягідну помаду. Завершив лук темний манікюр.
Нагадаємо, Джоан Коллінз приголомшила розкішним виглядом на Тижні моди у Лондоні.