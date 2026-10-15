У костюмі з принтом "гусяча лапка" й елегантних прикрасах: 93-річна Джоан Коллінз відвідала книжкову презентацію

Джоан Коллінз / © Getty Images

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Джоан Коллінз відвідала презентацію нової книжки Claridge’s: Queen of Hotels, Hotel of Kings, яка відбулася у Лондоні.

Для заходу акторка обрала костюм із чорно-білим принтом «гусяча лапка», який складався з короткого жакета з округлою горловиною і довгими рукавами, а також прямої спідниці до колін. Особливістю жакета стали три пари чорних фігурних декоративних аплікацій спереду. Ще на зірці був чорний топ.

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Джоан Коллінз / © Getty Images

Вбрання Джоан поєднала з капроновими чорними колготками та гостроносими туфлями на невисоких підборах і з бантами.

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Аутфіт вона доповнила намистом із білих перлин, елегантними сережками, тонким браслетом з діамантами і каблучкою з великим каменем. Волосся акторка уклала об’ємними локонами та зробила насичений макіяж очей, а на губи нанесла ягідну помаду. Завершив лук темний манікюр.

Нагадаємо, Джоан Коллінз приголомшила розкішним виглядом на Тижні моди у Лондоні.

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