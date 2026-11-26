Елізабет Дебікі / © Getty Images

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Елізабет Дебікі потрапила під приціл папараці, коли залишала готель Claridge’s у Лондоні. Акторка прямувала на сесію запитань і відповідей, присвячену новому фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута», у якому вона зіграла.

Цього разу зірка обрала стильний костюм із тигровим принтом від бренду Altuzarra з колекції весна-літо 2027 року. Вбрання складалося з укороченого приталеного кардигана на ґудзиках із глибоким V-подібним вирізом і обтислої спідниці-олівця з високим посадженням завдовжки нижче колін.

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Елізабет Дебікі / © Getty Images

Костюм був виконаний із фактурного жакардового трикотажу в бежево-чорній гамі. Цікавою деталлю вбрання стали злегка торочені краї.

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Під кардиган Елізабет одягла чорний бюстгальтер-топ. Аутфіт вона доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках.

У зірки було укладання з підкрученими кінчиками і макіяж із ніжним блиском на губах. Шию Дебікі прикрасила тонким ланцюжком із діамантовою підвіскою краплеподібної форми.

Нагадаємо, Елізабет Дебікі у бірюзово-блакитній сукні з відвертим декольте від Valentino сяяла на кінопрем’єрі.

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