У костюмах від Gucci: епатажні Maneskin виступили на музичному фестивалі

Артисти вийшли на сцену у двох образах: білих та чорних.

Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2021" італійський гурт Maneskin продовжує підкорювати серця шанувальників, адже вчора виступив на 72-му музичному фестивалі у Сан-Ремо.

Maneskin / Getty Images

Одяг у виступах артистів займає особливе місце, висловлюючи їхню індивідуальність і бунтарство. Але також важливо і те, що Maneskin не поділяють чоловіків та жінок у концертних образах, їхній одяг безстатевий, адже на сцену соліст виходив у корсетах, коротких шортах, колготках та гантерах із панчохами. Також і єдина дівчина у колективі, Вікторія Де Анджеліс, ніколи не одягає сукні та часто носить піджаки на голе тіло.

Maneskin / Getty Images

Фестиваль у Сан-Ремо не став винятком, і рокери знову шокували, адже їхні луки були провокаційними, та водночас і розкішними. Maneskin одягли серію образів Gucci, розроблених італійським модельєром Алессандро Мікеле, що включала смокінги з квітковими брошками з колекції Gucci Love Parade та чорні луки зі штанами та шовковими блузами.

Maneskin / Getty Images

Доповненням вбрань Maneskin став чорний макіяж очей, провокаційні прикраси та нафарбовані нігті.

Maneskin / Getty Images

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