У костюмах з пір'ям на рукавах: образи знаменитих чоловіків на галавечорі Леонардо Ді Капріо

У костюмах з пір'ям на рукавах: образи знаменитих чоловіків на галавечорі Леонардо Ді Капріо

Іноді навіть вбрання чоловіків повторюються на світських тусовках.

У суботу, 6 листопада, у Лос-Анджелесі відбувся зірковий захід LACMA Art + Film Gala, який цього року проводився на честь американських художників Емі Шеральд та Кехінде Вайлі, а також режисера Стівена Спілберга.

Опікунами заходу були Єва Чоу та актор Леонардо Ді Капріо, а ось спонсором італійський бренд Gucci, тому багато зірок, вирішивши зробити комплімент креативному директору Алессандро Мікеле, й прийшли у речах від цього Модного дому. Відповідно не обійшлося без модних повторів і троє знаменитих чоловіків прийшли на галавечір у однакових костюмах, хоч і різного кольору.

Lil Nas X

Наприклад, знаменитий співак одягнув жовтий лук з пір'ям на рукавах та монограмою бренду. Також на ньому була ніжно-рожева сорочка та коричневі лофери. Вуха та шию артиста прикрашали коштовності.

Lil Nas X / Associated Press

Джаред Лето

Актор одягнув білий костюм з рожевим пір'ям у поєднанні з ніжною шифоновою сорочкою. Також на ньому були сірі черевики на підборах.

Джаред Лето / Associated Press

Коді Сміт-Макфі

Австралійський актор теж віддав перевагу костюму у великий горох і зеленим пір'ям на рукавах. Лофери на ньому були чорні, а сорочка ніжно-персикового кольору.

Коді Сміт-Макфі / Associated Press

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