У костюмі Chanel та босоніжках на шпильках: Пенелопа Крус сяяла на червоній доріжці

Іспанська акторка Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці під час фотосесії на кінофестивалі L'immensita у Мадриді.

48-річна акторка мала чудовий вигляд в короткому жакеті з букле і відповідній мініспідниці від Chanel з колекції весна-літо 2022. Вбрання із золотим оздобленням і повністю розшите паєтками Крус поєднала з чорними босоніжками на підборах і застібкою навколо щиколотки та класичною сумкою від Chanel на ремінці-ланцюжку.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

У Пенелопи було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж у теплих відтінках, у вухах – золоті сережки-кільця, а також французький манікюр та червоний педикюр.

Кілька тижнів тому Пенелопа Крус у маскулінному образі та з яскравим манікюром відвідала прем'єру фільму іспано-бельгійського трилера En Los Margenes у Мадриді.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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