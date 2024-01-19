У костюмі Chanel та з голим животом: Крістен Стюарт приїхала на кінофестиваль

Крістен Стюарт відвідала галаконцерт, присвячений відкриттю щорічного фестивалю у Парк-Сіті. Зірка з'явилася на публіці в чорно-білому штанному костюмі від Chanel, що складався з жакету на ґудзиках і штанів. Під жакетом у Крістен був чорний топ. Дівчина зібрала волосся шпилькою, обстригла чубок, зробила макіяж очей у темних відтінках і одягла прикрасу у вигляді ланцюга на шию.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

На заході Крістен отримала премію Visionary Award, яку їй вручив її партнер із трьох фільмів Джессі Айзенберг. Нагорода була вручена їй за вплив у сфері інді-кіно, а також за давні стосунки із фестивалем.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

На кінофестивалі також покажуть два нових фільми за участю Крістен Стюарт "Люби мене" (майбутній постапокаліптичний романтичний фільм режисерів Сема та Енді Зучеро, знятий за їхнім же сценарієм. Головні ролі виконали Крістен Стюарт та Стівен Ен. Прем'єра запланована на 2024 рік) і "Любовна брехня, що спливає кров'ю" режисерки Роуз Гласс.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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