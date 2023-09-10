У костюмі дуже схожому на Chanel, але дешевшому: Нікі Гілтон з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку

Знаменитість сфотографували, коли після фешншоу вона йшла до свого автомобіля.

39-річна світська левиця та молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Цю подію жінка ніколи не пропускає та є гостею на презентаціях усіх своїх улюблених брендів.

У суботу, 9 вересня, вона відвідала показ бренду alice+olivia, вбрання від якого дуже часто одягає на світські заходи. Для своєї появи Нікі одягла мінікостюм рубінового кольору від цього бренду, хоча за стилем він і дуже нагадував бренд Chanel.

Вбрання складалося з укороченого жакета з чорно-білим оздобленням та мініспідниці. Речі були виконані з твіду.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Вартість такого образу – 860 доларів.

Вбрання Нікі Гілтон / фото: aliceandolivia.com

Вбрання Нікі Гілтон / фото: aliceandolivia.com

Також вбрання Нікі доповнила прикрасами з великими перлинами, чорно-білими туфлями, чорною футболкою та мінісумкою Hermes. Волосся знаменитість зібрала у високий хвіст.

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