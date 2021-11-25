У костюмі і туфлях від Gucci: Санта Дімопулос у стильному образі сходила на прем'єру фільму

У костюмі і туфлях від Gucci: Санта Дімопулос у стильному образі сходила на прем'єру фільму

Артистка подивилася кримінальну драму "Дім Гуччі".

Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.

Івент відвідала Санта Дімопулос. Зірка з'явилася перед камерами в образі від Gucci. На ній був смугастий костюм, який складався з жакету і спідниці міді, та червона блузка із манжетами із органзи та мереживним коміром з рюшами.

Фото B&H Film Distribution

Аутфіт Санта доповнила чорними щільними колготами та чорними туфлями з зелено-червоними бантиками – фірмовими кольорами Gucci.

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся вона уклала в локони, зробила насичений макіяж з акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Фото B&H Film Distribution

Через плече у неї висіла маленька сумочка на золотому ланцюжку.

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

На заході Дімопулос дала інтерв'ю для "Світського життя". Світською репортеркою цього вечора була Джамала.

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

На Джа була чорна мінісукня з великим бантом спереду, колготах в сітку і чорних замшевих ботильйонах на високій платформі і підборах.

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Санта Дімопулос і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

На прем'єрі також побували Надя Дорофєєва, Дантес, Євгенія Власова, MONATIK, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська та інші.

Про фільм:

"Дім Гуччі" — це художній фільм Рідлі Скотта. Основою сценарію стрічки стала книжка Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Центральна подія — вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.

Леді Гага у фільмі виконала роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі — Патриції.

Від сьогодні, 25 листопада, фільм "Дім Гуччі" у всіх кінотеатрах України.

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