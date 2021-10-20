У костюмі і з маленькою сумкою: Мейсі Вільямс з'явилася у вбранні, що нагадує шкільну форму

У костюмі і з маленькою сумкою: Мейсі Вільямс з'явилася у вбранні, що нагадує шкільну форму

Зірку серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс помітили в Лондоні, коли вона виходила з готелю Corinthia.

Дівчина прямувала на вечірку організовану після прем'єрного показу фільму "Дюна". Захід також відвідали зірки картини Зендая і Тімоті Шаламе.

Мейсі вибрала для світської тусовки образ від бренду Thom Browne. Вбрання складалося з андрогінного костюма з двобортним блейзером, чорних лоферів і невеликої сумки. Також на дівчині була біла сорочка і краватка.

Брови у акторки були висвітлені, а волосся вона перефарбувала в світлий. Аксесуари у неї били мінімалістичним.

Мейсі Вільямс / Getty Images

Зовнішність акторка змінила, щоб зіграти в біографічному мінісеріалі Pistols ("Пістолети"). У серіалі буде розказана історія про гурт Sex Pistols і зростання їхньої популярності. Мейсі ж виконає роль Памели Рук — англійської епатажної моделі і акторки, відомої своєю роботою з Вів'єн Вествуд і бутиком Sex в районі Кінгз-роуд у Лондоні. У середині 1970-х років вона відвідувала багато виступів Sex Pistols.

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