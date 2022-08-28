У костюмі із деніму і на шпильках: Тіна Кароль у діловому образі прогулялася центром Києва

Артистка у вбранні від українського бренду знялася у новому фотосеті.

Тіна Кароль знялася у новій цікавій фотосесії. Локацією обрали центр Києва. Це перший такий фотосет із початку повномасштабного вторгнення.

Тіна Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Співачка позувала в об'єктиві фотографа Артема Кулаковського.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені", - написала артистка.

Тіна Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Для фотосету Тіна одягла діловий костюм із деніму від українського бренду Mazini, який складався із жилета і штанів кльош. Вбрання вона доповнила туфлями на шпильках.

Тіна Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Аутфіт Кароль доповнила укладанням з локонами і макіяжем із акцентом на коричневій помаді.

Тіна Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Нагадаємо, Тіна у блузці з єпископськими рукавами сфотографувалася біля фунікулера.

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