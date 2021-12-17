У костюмі із сексшопа: учасниця "Холостяка" позувала у відвертому образі "черниці"

У костюмі із сексшопа: учасниця "Холостяка" позувала у відвертому образі "черниці"

Анна Гузєєва схвилювала уяву фоловерів провокаційним луком.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – смілива дівчина. Вона любить експериментувати з провокаційними образами.

Красуня знялася у відвертій фотосесії, де постала в образі "поганої черниці".

Анна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

"Пробую нові образи. Коханому така черниця сподобалася", — підписала знімки дівчина.

Гузєєва вбралася в еротичний костюм із сексшопа. На ній була лакована мініспідниця з розрізами та прозорий топ із білим коміром. Соски дівчина заклеїла хрестиками.

Анна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Свій лук вона доповнила головним убором черниці, перлинним намистом та лакованими ботфортами-стрипами.

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Насичений макіяж із чорними стрілками та червоною помадою, а також довгий червоний манікюр завершив провокаційний аутфіт Гузєєвої.

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Аня спокусливо позувала, лежачи на підлозі, а також стоячи, тримаючи в руці ніж.

Анна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Раніше Гузєєва побувала на гарячій вечірці журналу Playboy, де сфотографувалася з Дашею Астаф'євою.

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