У костюмі із сексшопа: учасниця "Холостяка" позувала у відвертому образі "черниці"

Анна Гузєєва схвилювала уяву фоловерів провокаційним луком.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – смілива дівчина. Вона любить експериментувати з провокаційними образами.
Красуня знялася у відвертій фотосесії, де постала в образі "поганої черниці".
"Пробую нові образи. Коханому така черниця сподобалася", — підписала знімки дівчина.
Гузєєва вбралася в еротичний костюм із сексшопа. На ній була лакована мініспідниця з розрізами та прозорий топ із білим коміром. Соски дівчина заклеїла хрестиками.
Свій лук вона доповнила головним убором черниці, перлинним намистом та лакованими ботфортами-стрипами.
Насичений макіяж із чорними стрілками та червоною помадою, а також довгий червоний манікюр завершив провокаційний аутфіт Гузєєвої.
Аня спокусливо позувала, лежачи на підлозі, а також стоячи, тримаючи в руці ніж.
Раніше Гузєєва побувала на гарячій вечірці журналу Playboy, де сфотографувалася з Дашею Астаф'євою.
Читайте також: