У костюмі із шортами та босоніжках зі шнурівкою: Ану де Армас помітили у Венеції

Голлівудська зірка Ана де Армас прибула сьогодні, 7 вересня, на 79-й Венеційський кінофестиваль, ймовірно, увечері відбудеться прем'єрний показ одного з найбільш обговорюваних фільмів 2022 року - "Білявка".

У цій картині Ана втілила роль найвідомішої голлівудської суперзірки всіх часів – Мерілін Монро. Але варто відзначити, що "Білявка" не є біографічним фільмом, а лише інтерпретацією життя знаменитої акторки, а сценарій до нього був написаний за однойменним романом Джойс Керол Оутс.

Фотографи помітили акторку, коли вона прямувала до Венеції водним таксі, а потім дівчина трохи позувала для фото. На Ані був темно-синій костюм з шортами та блейзером.

Цей лук доповнили босоніжки на шнурівці, чорна майка та кілька лаконічних золотих прикрас. Волосся дівчина просто розпустила і зробила легкий макіяж на обличчі.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Який образ акторка вибере для своєї вечірньої появи на червоній доріжці поки що загадка.

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