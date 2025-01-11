У костюмі із золотими ґудзиками від Schiaparelli: Джилл Байден повторила образ, в якому була на похороні королеви Єлизавети II

Перша леді США у чорному вбранні постала на жалобній церемонії.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден побували на державному похороні колишнього 39-го президента США Джиммі Картера, який помер у віці 100 років. Церемонія прощання відбулася у Вашингтонському національному соборі.

Перша леді постала там в елегантному чорному вбранні від бренду Schiaparelli. На жакеті були золоті ґудзики з квітами з каміння. У цьому вбранні Джилл з'являлася на похороні королеви Єлизавети II у червні 2022 року.

Джо і Джилл Байден / Фото: Getty Images

Джилл Байден на похороні королеви Єлизавети II у червні 2022 року / Фото: Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на шпильках. У неї була зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах. Із прикрас Джилл використала золоті сережки-квіти, каблучки, браслети і годинник.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, фотографи зазнімкували Джилл Байден в елегантному пальті і плісованій спідниці, коли вона з чоловіком повернулась із канікул до Білого дому.

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