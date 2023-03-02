У костюмі кобальтового кольору: головний герой-красунчик фільму "Крід III" отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді

36-річний актор в ефектному аутфіті прийшов на відкриття його іменної зірки у Лос-Анджелесі.

Головний герой драми про спорт "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" Майкл Б. Джордан отримав іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Церемонія відкриття, яку вела очільниця Голлівудської торгової палати Лупіта Санчес Корнехо, відбулася вчора, 1 березня, у Лос-Анджелесі.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Джордан став 2751 людиною, яка отримала зірку на Алеї слави і одним із 165 чорношкірих, які отримали таку зірку.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл з'явився там в ефектному образі. На ньому був костюм кобальтового кольору, біла футболка і чорні шкіряні туфлі. Вуха актора прикрашали діамантові сережки-цвяшки.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Привітати Джордана прийшли його сім'я, колега по фільму "Крід III" Джонатан Мейджорс і режисер та продюсер Раян Куглер.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Раян Куглер, Майкл Б. Джордан і Джонатан Мейджорс / Фото: Associated Press

До слова, відсьогодні, 2 березня, фільм показують в українських кінотеатрах.

Нагадаємо, на прем’єру фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" у Лос-Анджелесі Майкл Б. Джордан прийшов у стильному жовтому костюмі, який складався із екстравагантного довгого піджака з накладними кишенями і широких штанів із розрізами знизу.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

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