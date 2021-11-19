У костюмі кольору Апероль: "Холостячка" Злата Огнєвіч познайомилася із родиною учасника шоу

Співачка обрала яскравий лук для знайомства із сім'єю Максима Тарапати.

У десятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка-2" головна героїня Злата Огнєвіч знайомилася із родинами чоловіків.

Так, артистка зустрілася із Максимом Тарапатою біля будинку його дядька.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Чоловік познайомив Злату зі своєю мамою, тіткою, дядьком та двоюрідними сестрами. Сім'я Тарапати підготувала для зірки обід на подвір'ї біля басейну.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Для цієї зустрічі Огнєвіч обрала яскравий лук. Вона одягла костюм кольору Апероль, який складався із сорочки та широких штанів. Вбрання вона доповнила білими кросівками на високій підошві.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Златі зробили ідеально рівне укладання, яке вона прикрасила золотою шпилькою, та макіяж із тінями рожевого відтінку із переходом у димчастий колір. На шиї у неї був золотий делікатний ланцюжок.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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