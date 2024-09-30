У костюмі кольору бургунді і в прикрасах-колосках: красива Ольга Харлан на презентації обкладинки Playboy

Фехтувальниця продемонструвала стильний лук у вбранні від українського бренду.

Ольга Харлан відвідала презентацію обкладинки журналу Playboy, яку вона прикрасила. В Instagram фехтувальниця продемонструвала стильний образ у трендовому відтінку, у якому вона з'явилася на івенті.

На ній був костюм кольору бургунді від українського бренду L'eskizzo, який складався з двобортного жакета з прорізаними рукавами, а також широких штанів зі стрілками.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Вбрання Харлан доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною сумкою з леопардовим принтом і дерев'яною ручкою від Blackwood Craftsman.

Волосся Ольга зібрала у низький пучок, зробила гарний макіяж, манікюр в тон вбрання і завершила лук прикрасами у вигляді колосків від бренду Bevza.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

А на обкладинці Харлан постала в асиметричній білій сукні з розрізом до стегна і з блакитними тінями на повіках.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

"Був неабиякий привід бути гарненькою. Презентація обкладинки @playboyukraine.official", – написала фехтувальниця у дописі.

Нагадаємо, Ольга Харлан показала неймовірні світлини з відпустки з нареченим.

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