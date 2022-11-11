У костюмі кольору кориці: Тіна Кароль в образі від українського бренду позувала на прем'єрі серіалу у Берліні

Співачка у стильному луку побувала на прем'єрі драматичного серіалу у Німеччині.

Тіна Кароль відвідала прем’єру серіалу від Netflix "1899", яка відбулася у Берліні.

Перед фотокамерами артистка постала у стильному образі від українського бренду MAZINI. На Тіні був костюм-трійка кольору кориці, який складався із подовженого жакету, жилетки зі срібними ґудзиками і широких штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала із бежевим взуттям.

Тіна Кароль / Фото: Getty Images

Кароль зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж. Молочний манікюр завершив лук зірки.

Тіна Кароль / Фото: Getty Images

Тіна Кароль / Фото: Getty Images

"Україна у творчому сенсі отримає надзвичайний пуш, а згодом респект! Ми кращі - повірте мені", - сказала співачка.

Про серіал:

"1899" - драматичний телесеріал з елементами містики та жахів. У центрі сюжету - пасажири різних національностей та соціального статусу, які на пароплаві "Керберос" відправляються до Нью-Йорка. Вони перетинають Атлантику і на корабель починають надходити дивні радіосигнали: екіпаж помічає корабель, що дрейфує в морі, який безвісти зник кілька місяців тому. На борту судна на них чекає моторошна таємниця.

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