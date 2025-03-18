У костюмі кольору лаванди: Еллен Помпео потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

Вона зіграла у 19 сезонах серіалу "Анатомія Грей", після чого вирішила залишити його заради інших проєктів. Вперше за тривалий час вона зіграла у новому шоу.

55-річна Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі "Анатомія Грей", з'явилася на прем'єрі нового шоу. Акторка зіграла у мінісеріалі під назвою "Хороша американська сім'я" (Good American Family), тому зараз займається просуванням цього проєкту та активно відвідує різні інтерв'ю та шоу.

17 березня Еллен помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла на чергове інтерв'ю. Акторка одягла яскраве вбрання кольору лаванди – стильний штанний костюм класичного фасону. Носила його Еллен у поєднанні з білим топом та туфлями на підборах.

Еллен Помпео / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше акторка відвідала прем'єру цього серіалу у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла в однотонній довгій білій сукні-колоні з одним рукавом.

Еллен Помпео на презентації серіалу / Фото: Associated Press

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