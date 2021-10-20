У костюмі кольору лаванди: Ніколь Шерзінгер потрапила під приціл папараці

Образ для вечірнього виходу вийшов дуже незвичайним.

Співачка Ніколь Шерзінгер продемонструвала цікавий лук, коли з'явилася ввечері в Лос-Анджелесі в штанному костюмі від бренду Yuzefi. Жакет від вбрання мав незвичайні розрізи і зав'язки, тому його можна робити значно коротшим. Також на Ніколь були штани з високим посадженням, які прикрашали розрізи з боків штанин.

Образ знаменитість доповнила фіолетовою помадою в колір вбрання і зачіскою у вигляді хвилі.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Вартість вбрання як у Ніколь не маленька. Наприклад, ціна жакета на офіційному сайті складає 525 фунтів (близько 725 доларів). Приблизно стільки ж коштують і штани.

Як повідомляє видання Daily Mail Шерзінгер того вечора вбралася для побачення зі своїм бойфрендом Томом Евансом. Пара ходила вечеряти до ресторану Craig's в Західному Голлівуді.

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Образи Ніколь Шерзінгер (15 фото)

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